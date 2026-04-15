浜野まいかが先制ゴールを決めた

なでしこジャパン（日本女子代表）は、現地時間4月14日に米国遠征の2戦目でアメリカ女子代表と対戦。

前半27分に幸先よく先制ゴールを奪い、「深い切り返しで勝負あり」「結構びっくりゴール」など注目を集めている。

この遠征ではアメリカとの3連戦が予定され、初戦からスタメンを9人変更して臨んだ。その前半27分、中盤でのパスカットからショートカウンターを発動した日本はMF長野風花からの縦パスを受けたFW土方麻椰が、フリーになった右サイドのFW浜野まいかに展開する。ペナルティーエリア内でボールを受けた浜野は対峙する相手をかわすカットインで左足に持ち替え、ニアサイドを打ち抜いての先制ゴールを決めた。

先月のアジアカップ決勝で優勝に導くゴールを決めたのも記憶に新しいアタッカーが日本にリードをもたらし、1-0で前半を終えた。SNSでも「決定力あるよね」「結構びっくりゴール」「フェイントうまかった」「ゴール素晴らしいな鮮やか！」「深い切り返しで勝負あり」「キーパー届かないところ」などコメントが寄せられ、浜野の一撃が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）