松木玖生がブラックバーン戦で途中交代

イングランド2部サウサンプトンは、4月14日に行われたチャンピオンシップ第45節でブラックバーンと対戦し、3−0の勝利を収めた。

この試合の後半26分にベンチへ退いた日本人MF松木玖生は左足を痛めた様子を見せていたが、トンダ・エッカート監督が重傷ではないという見通しを口にした。

リーグ戦で2試合ぶりに先発出場した松木は、4−2−3−1のトップ下で存在感を見せる。前半25分には絶妙なポジショニングからパスを受けると、左ウィングのFWキャメロン・アーチャーにスルーパスを通す。縦に仕掛けたアーチャーのクロスをゴール前でFWサイル・ラリンが合わせて先制ゴールを記録した。

その後も松木は自らも何度か惜しいシュートシーンに絡んだが、得点は挙げられなかった。2−0でリードしていた後半26分に松木はベンチへ退いたが、その前には左足を痛めている様子を見せていた。松木の交代後に3点目を挙げたサウサンプトンは6連勝を飾っている。

先制ゴールに絡んだ松木の状態が気がかりなところだが、英メディア「Daily Echo」がエッカート監督のコメントを伝えた。「彼は立派な大腿四頭筋を持っている。あれくらいは耐えられるはずだ」とコメントし、松木の負傷が深刻ではないことをうかがわせた。

シーズンの前半戦はベンチ入りもできないことが多かった松木だが、第24節のバーミンガム戦からは出場機会を増やしてきた。最初の4試合こそ2分け2敗だったが、それ以降の15試合は12勝3分けとシーズン後半戦の巻き返しに大いに貢献しているだけに、松木が大きなケガでなかったことはサウサンプトンにとってもポジティブなはずだ。（FOOTBALL ZONE編集部）