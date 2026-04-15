☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝毛利、日本ハム＝加藤貴

３連敗中のロッテは新人の毛利が３登板目を迎える。開幕戦の西武戦（ＺＯＺＯマリン）で勝利し、２登板目の３日ソフトバンク戦（同）は７回５安打２失点も勝ち負けつかず。１４日の日本ハム戦に勝って、開幕戦を勝利した新人開幕投手が開幕２連勝となれば、プロ野球初年の１９３６年を除き、１９４７年の池田善蔵（太陽＝○○●）、１９５８年の杉浦忠（南海＝○○○−○○○−●）に続き、３人目となる。

また、開幕戦勝利に限らなければ、池田、杉浦の他に１９５９年の伊藤芳明（巨人＝−○−−○●）、２０２２年の北山亘基（日本ハム＝−−−○○−○−●）がおり、新人の開幕投手が開幕２連勝で５人目となる。果たして猛打の日本ハム相手にルーキー左腕がどう挑むか。

（その他のカード）

☆阪神―巨人（１８：００・甲子園）阪神＝ルーカス、巨人＝田中将

☆中日―広島（１８：００・バンテリンドーム）中日＝マラー、広島＝栗林

☆オリックス―西武（１８：００・京セラドーム大阪）オリックス＝高島、西武＝高橋光

☆ソフトバンク―楽天（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大関、楽天＝古謝

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順