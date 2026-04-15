鹿島のＦＷ師岡柊生が、約１年ぶりに公式戦のピッチに帰ってきた。１２日の明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１０節川崎戦（２〇０）で、後半４７分から出場。左アキレス腱断裂の重傷を負った２５年４月２０日の岡山戦（２〇１）以来の出場だった。

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師岡の声は弾んでいた。「もう本当にうれしいです。良かったです」。鹿島サポーターの大声援を受け、後半４７分にピッチへ。強烈な右足シュートを見舞うなど、大きな一歩を踏み出した。

昨季は４月の段階で、残りシーズンの全休が決まってしまった。鬼木達監督に重宝され、開幕から全試合に出場していただけに、ショックも大きかった。

「メンタル的にも難しかったけど、やっぱり（安西）幸輝くんだったり、（関川）郁万だったり、仲間がいたのでここまで来れたなと思っています」。くしくも同時期にリハビリ組となり、師岡より一足早く復帰した２人のチームメートの名前を出しながら「みんながいたので、頑張ることができました」と頬を緩ませた。

師岡自身は無念の戦線離脱となったが、チームは９季ぶり優勝を果たした。「悔しかったですけど、応援するだけでした。次の年から（の復帰）と決まっていたので、もう割り切るしかなかったです」。チームを応援しつつ、サポートもしつつ、リハビリに励んできた。

手術とリハビリを経てトレーニングのピッチに戻ってきた師岡の足は、素人目にもわかるほどに細くなってしまった。ピッチでの調整を断念し、室内調整へと移行した時期もあった。リハビリメニューを終えてからも、難しい時期は続いた。

「悪化だったり、（離脱を）繰り返してしまったり、ここまで戻すのは大変でした」。それでも自分を信じ、真摯に与えられたメニューの消化に励んできた。断裂から３５７日、ついに復帰戦を迎えた。

鬼木監督は「率直にうれしいです。何がうれしいかって、やっぱりサッカーを楽しんでいる姿がいいですよね」と目を細め「自分が思うような体、プレーじゃなかったり、復帰してからも苦しいところがあると思う。ここからだなと思います。（安西、関川を含め）彼らの復帰は競争という意味でも非常にうれしいですし、サポートしていきたい」と語った。

師岡も「まだまだここからなので。次の試合では決められるように準備します」と言葉に力を込めた。フィジカルとテクニックを兼ね備えたアタッカーは、１年間に及んだ苦しい時期を乗り越え、心身ともにスケールアップしてピッチに戻ってきた。（岡島 智哉）