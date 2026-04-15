セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」に「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」が登場。

「猪名寺乱太郎」たちと五年生の先輩たちのオンラインくじが、リニューアルされます☆

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間：2026年4月15日11:00〜2026年6月12日23:59

URL：https://www.segaluckykujionline.net/kuji/nintama_vol2_okawari

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」が登場！

2024年4月に発売されたセガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐」の一部賞品のラインナップがリニューアルして販売されるオンラインくじです。

前回も好評だった「アクリルスタンド」や「マルチクロス」、「クリアバッグ」のほか、新規デザインを含む「缶バッジ」や新規賞品である「マフラータオル」などラインナップが追加されリニューアルしています。

また、10回くじを引くたびに、11種の「イラストカード」の中から1枚選んでもらえる「マストバイキャンペーン」も開催！

『忍たま乱太郎』ファン必見の再販です☆

A賞 マルチクロス (再販)

A賞は、みんなでおえかきを楽しむほのぼのとしたイラストをデザインしたマルチクロス。

「猪名寺乱太郎」「摂津のきり丸」「福富しんべヱ」のおなじみの3人と、「尾浜勘右衛門」「久々知兵助」「竹谷八左ヱ門」「不破雷蔵」「鉢屋三郎」の人気の高い五年生が登場しています。

B賞 クリアバッグ (再販)

暑くなる季節にぴったりの、爽やかな「クリアバッグ」が3種類のデザインで再登場。

おしゃれなデザインのカラーに注目です☆

C賞 アクリルスタンド (再販)

全種類集めたくなる、五年生のアクリルスタンド。

台座にプリントされた名前ロゴもおしゃれです。

D賞 マフラータオル (新規)

今回が初登場となるマフラータオル！

五年生の5人がラインアップしています。

E賞 缶バッジ (新規1種含む再販)

缶バッジは、新作を含む全15種類がラインナップ。

コレクター心をくすぐる、かわいいデザインが揃っています☆

マストバイキャンペーン イラストカード (新規)

くじを10回ひく毎にもらえる「マストバイキャンペーン」

マストバイキャンペーンでは、絵柄が選べるイラストカードが用意されています。

楽しそうにお絵描きをする忍たまたちがかわいい、オンラインくじが再登場！

セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」は、2026年4月15日11時より登場です。

※実際の賞品とは異なる場合があります

©尼子騒兵衛／NHK・NEP

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 勘右衛門たちのマフラータオルが仲間入り！セガ ラッキーくじオンライン「忍たま乱太郎 みんなでお絵かき合戦！の段 弐 再戦」 appeared first on Dtimes.