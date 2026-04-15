アメリカとイランの戦闘終結に向けた直接協議について、トランプ大統領は2回目が「今後2日以内に行われる可能性がある」との認識を示しました。

トランプ大統領は14日、「ニューヨーク・ポスト」の取材に対し、イランとの直接協議について「今後2日間で何かが起こるかもしれない」と述べ、アメリカの代表団が再びパキスタンの首都イスラマバードへ向かう可能性があるとの認識を示しました。

アメリカの代表団に誰が参加するかは明らかにしませんでしたが、自分自身が加わることはないと明言。前回の協議に同席したとされるパキスタン軍トップのムニール陸軍元帥について、「素晴らしい仕事をしている」と評価したということです。

前回の協議をめぐっては複数のアメリカメディアが、イランのウラン濃縮活動について「恒久的な放棄」を求めてきたアメリカが“妥協案”として「20年間の停止」を提案したと報じています。

これについて、トランプ氏は「私はイランに核兵器の保有は認めないと言ってきた。だから20年という期間は気に入らない」と述べたということです。

また、前回の協議に参加したアメリカのバンス副大統領は「イランとアメリカの間には大きな不信感があり、一朝一夕で解消できるものではない」と述べつつ、今後の交渉の行方に楽観的な見方を示しました。

アメリカ バンス副大統領

「我々が向き合っていた人々は合意したがっていた。私は現在の状況に満足している」

こうした中、アメリカ中央軍はイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置について、「開始から24時間で封鎖を突破した船舶はいない」と発表しました。「6隻の商船がアメリカ軍の指示に従い、イランの港へ引き返した」としています。

封鎖任務には1万人を超える兵士に加え、10隻以上の軍艦と100機以上の航空機が投入されているということです。

一方、ホルムズ海峡をめぐりウォール・ストリート・ジャーナルは14日、アメリカの当局者の話として、過去24時間で20隻以上の商船が通過したと報じています。