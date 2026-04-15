実写映画『ブルーロック』凪誠士郎役が発表でネット驚き「やばいぃぃぃ」
実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、凪誠士郎役は9人組グローバルグループ・&TEAMのKが担当することがわかった。あわせてビジュアルが公開されると、ネット上で歓喜の声があがっている。
【画像】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』凪誠士郎のビジュアル
演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんとくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始める。天性の身体能力とトラップ力を武器に、常人には真似出来ないようなプレーを披露する。
凪は、スピンオフ作品の主人公としても登場するキャラクターでキャスト解禁にネット上では「やばいぃぃぃ まじでかっこいい！」「ケイくんの凪ほんとに楽しみすぎる、身長も完璧だしサッカー経験もあるし期待しかない」「内容全く知らないけど、チラッと漫画の凪みたらあまりにも完璧なキャストすぎる あまりにも二次元」などの声が出ている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一役：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門 送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K
【画像】顔そっくり！実写映画『ブルーロック』凪誠士郎のビジュアル
演じる凪誠士郎は、桁外れのサッカーセンスを誇る天才フォワード。極度のめんとくさがり屋でサッカーにも興味がなかったが、同じ高校に通う玲王に潜在能力を見出され、強引に誘われる形でサッカーを始める。天性の身体能力とトラップ力を武器に、常人には真似出来ないようなプレーを披露する。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画が原作で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計5000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。
実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当する。
■実写映画『ブルーロック』キャスト情報
潔世一役：高橋文哉
蜂楽廻：櫻井海音
千切豹馬：高橋恭平
國神錬介：野村康太
五十嵐栗夢：青木柚
成早朝日：西垣匠
我牙丸吟：橘優輝
雷市陣吾：石川雷蔵
伊右衛門 送人：岩永丞威
久遠渉：浅野竣哉
今村遊大：櫻井佑樹
吉良涼介：倉悠貴
絵心甚八：窪田正孝
凪誠士郎：K