14日の参議院外交防衛委員会で、日本維新の会の松沢成文議員が、アメリカとイランの対立をめぐって「日本外交の存在感が見られない」と指摘、「岸田文雄元総理を特使として中東に派遣すべき」と提案した。

【映像】茂木外相「王毅外相が28回、私は30回会談」（実際の様子）

松沢議員は冒頭、「先日アメリカ、イスラエルとイランの間で2週間の停戦合意がなされました。その裏には中国とパキスタンの極めて具体的な外交努力があったことが明らかになっています。そしてイスラマバード会談も先日実現しました。その後決裂気味ではありますけれども」と切り出した。

そして「さあ、その間日本外交は何をやってきたんでしょうか。茂木外務大臣はイランのアラグチ外相と何度も電話会談を行っているとか、あるいは日本独自の働きかけをしていると国会で繰り返し答弁していますが、日本外交の成果や存在感はほとんど見られませんでした。中国は王毅外相が関係国、イラン、イスラエル、ロシア、ペルシャ湾岸諸国など実に26回も電話会談を重ねただけでなく、中東問題担当特使を現地に実際に派遣して調停に動きました。さらにパキスタンは米国の情報機関や軍とのパイプ、そして隣国イランとの独自のルートを生かして、両国間の水面下の実務的なバックチャネルとして機能しました。その上で両国（中国・パキスタン）は共同で平和回復に向けた5つの提案まで発表して、停戦合意を実現させたんです」と述べた。

そのうえで「その一方で日本は情報収集しています、声明を出した、ということだけで、外交的なプレゼンスは埋没していたと言わざるを得ないと思います。この厳しい実情に対する茂木外務大臣の認識を伺いたい」と質問した。

これに茂木敏充外務大臣は「まず仲介努力に関しては、確かにパキスタンは大きな役割を果たしてきたと考えております。同時にトルコ、エジプト、サウジも加わって、4カ国によります仲介が中心であったと考えており、中国がそれにどこまで関与していたかということについては確たる情報を私としては持ち合わせていない」と述べた。

続けて「今最も重要なことは、ホルムズ海峡の航行の安全確保を含めた事態の鎮静化、中東地域の平和と安定の実現が実際に図られることでありまして、米国とイランの間では いまだいくつかの点で隔たりがありますが、この協議、決して決裂したというわけではないと理解をしており、今後話し合いを通じて最終的な合意に至ることを期待しております」と述べた。

さらに「2月28日の事態発生以来、我が国として関係国、仲介国、湾岸諸国、 G7各国と協議を重ねてきております。対面での協議もG7等々とかなり行ってきていますし、数だけは全てではありませんけれど王毅外相が28回という話ですけれど、私は全体で30回の外相会談を行ってきています。この回数を誇ろうというつもりはありませんが、そういった中で情報共有を図って、今の仲介国の努力を後押しをすることは極めて重要だと考えており、こういった外交努力を続けていきたい」とプライドも覗かせつつ答えた。

これに松沢議員は「私は今回パキスタンが果たした役割こそ日本が果たすべきだったと思いますよ。日本はアメリカの同盟国です。そして中東諸国、特にイランとは歴史的に長い友好的な付き合いをしている。その間に入って、日本の国益にも重大な案件ですので、日本がそれぐらいの動きをしてほしかったなと思います」と返した。

そして「日本はこれまで中東外交でいろいろな成果を上げている」として、1990年の湾岸危機で中曽根康弘元総理が特使としてバグダッドに行き、日本人74人の人質解放を勝ち取ったことや、2013年のイラン核開発問題のときは高村正彦自民党副総裁（日・イラン友好議員連盟会長）が自民党総裁特使という形でイランに行き、核合意の地ならしをした例に言及。

「素晴らしい成果ですよ。これらは日本独自の立ち位置を最大限に生かした特使外交の代表例とも言えると思います」と述べると、今回も特使外交を行うべきとし、「岸田元総理を特使として派遣すべきだと思います。岸田元総理はもちろん総理大臣、外務大臣歴任して国際的な知名度も高い。そして現在自民党の日本イラン友好議員連盟の会長も務めている。日本とイランのパイプもしっかり持ってます。総理大臣として18回 アメリカの大統領と会ってます。そして外務大臣、総理大臣として5回も中東訪問してます。イスラエルも行ってます。知り尽くしているんですよ、中東について。なぜこういう人材を使わないのか。和平合意が実現できるかもわからない。そうした中で、中東の混乱を収めて日本の国益を守るために、今こそ特使を派遣して具体的な外交行動に出るべきだと思います」と提案した。

これに茂木外務大臣は「岸田総理の外交経験、また外交能力については私も高く評価をしているところです。その上で、今、パキスタンを中心とした仲介努力が進んでいるところであり、協議が決裂したという状況にはないわけであり、まずはこのプロセスの中で話し合いを通じて実際にこの中東地域の平和と安定、ホルムズ海峡の通航の安全の確保が図られることが、今、一番重要だと考えており、そのことに注力をさせていただきたいと思います」とすぐに特使を派遣することはない考えを示した。

松沢議員は「これチャンスを逃したら、また日本何やってるんだと（なる）。そういう人材もいるし、日本はそれにふさわしい国なんです。仲裁外交ができる。ここで行動しなければ積極的平和主義とか、能動的な外交、看板倒れに終わると思います。ぜひとも外務大臣、積極的に特使派遣を検討していただきたい」と述べて次の質問に移った。（ABEMA NEWS）