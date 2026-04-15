漫才コンビ「ミルクボーイ」の駒場孝（40）が14日、大阪市内でダンスボーカルグループOCTPATH（オクトパス）のメンバーと対談した。新曲「まっすぐなまま」（4月15日発売）の歌詞を駒場が提供した縁で、対談が実現した。

この日、OCTPATHからは太田駿静（26）、四谷真佑（26）が出席。作詞初経験の駒場は「漫才のネタを書くのとは大違い。これまで自分が味わったしんどさや重苦しさも込めましたが、OCTPATHのメンバーが明るく歌ってくれたのがうれしい」と語った。

四谷は「ミルクボーイさんとは初めてお会いしましたが、やさしくて温かい人柄を感じました。これは必ず、いい作品にしないといけませんね」と気持ちを引き締めた。

太田も「今までの僕らの歌は必ず英語が入っていたんですが、今回はオール日本語。いい意味で昭和感のある作品になりました。明日に向かって頑張ろう、という気にさせてくれますね」と話した。

駒場は「詞を書くにあたって、ネットで『作詞のやり方』を調べたんですが、できあがった作品は、まるで自分の子どものよう。子どもはとても好きなので、いつか子ども番組に出られるようになりたいですね」と今後の希望を明かした。

OCTPATHは2021年11月結成の8人グループ。「まっすぐなまま」は「Steppin！！！」とダブルAサイドとして発売。