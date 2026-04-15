「救世主がルーキーだったとは…」中日ドラ6ルーキーの奮闘にファン歓喜「竜の希望」「このままクリーンアップで！」
花田の勢いのある打撃がチームに新風を吹き込んでいる（C）産経新聞社
中日は4月14日に行われた広島戦（豊橋）に6−2と快勝。連敗を3で止めた。
投げては先発の金丸夢斗が8回途中2失点と好投。
【動画】ルーキーの躍動！花田は森下の変化球に対応、タイムリーを放った
打線では3番に細川成也を置くなど組み替えた新打線がはまった。
初回に一挙4得点。大きかったのは「5番・中堅」で先発出場した花田旭の活躍にもあった。
4番、ジェイソン・ボスラーの犠飛で先制に成功、尚も一死一、三塁の場面で打席に入った花田は相手先発の森下暢仁のカーブを見事に捉えて左翼線へ適時二塁打をマーク。2−0とリードを広げる。
花田は4−0で迎えた5回二死ニ、三塁の場面でも適時打をマーク。この日は4打数2安打2打点の活躍、チームの連敗ストップに貢献、打率は「.303」と必死に食らいついている。
東洋大からドラフト6位入団。岡林勇希の故障離脱に伴い、4日のヤクルト戦から1軍に合流した。11日の阪神戦（バンテリン）ではウイング席に飛び込むプロ初アーチを記録、この日は初のクリーンアップ抜擢に応え、しっかり勝負強い打撃でチームを助けた。
花田の躍動感あふれる姿にはファンの間からも「救世主がルーキーだったとは…」「このまま活躍を続けてほしい」「竜の希望」「このままクリーンアップで！」と期待の声が続々と上がっている。
チームは開幕直後から投打に故障者が続出、苦しい時間を過ごしている。ただ、こういうときこそ若い力でチームを盛り立てたいところ。フレッシュさあふれる背番号57の姿に今後も注目が集まっていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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