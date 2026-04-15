◆米大リーグ ホワイトソックス５―８レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・レイズ戦に「３番・一塁」で先発出場。９試合ぶりとなる５号を放った。５点を追う９回２死一塁から、右腕ゴメスの速球を右越えに運ぶ２ランとした。

９回２死一塁だった。ゴメスの２球目の内角の９４マイル（約１５０キロ）をとらえた打球は、３１度の角度で右翼ポール際に突き刺さった。打球速度１１０・８マイル（約１７８・２キロ）。飛距離は３９８フィート（約１２１・３メートル）の完璧アーチだった。

メジャー史上４人目、日本人選手では初のデビュー３試合連続アーチを放つなど最初の８試合で４本塁打をマークした村上だったが、その後の８試合はこの日まで２３打数１安打。打率は試合前の時点で１割５分７厘まで低下していた。

１２日（同１３日）の敵地・ロイヤルズ戦は雨天により試合開始が３時間遅れ、３打数無安打２四球だった。相手投手、環境を含めてまだ適応段階だが、試合のなかった１３日（同１４日）を挟み、本拠地に戻って復活を予感させる一撃がさく裂した。