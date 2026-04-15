サッカー日本代表は６〜７月の北中米Ｗ杯で米テネシー州ナッシュビルをベースキャンプ地とする。カントリー音楽の中心地として有名な街。日系企業が進出し、親日的な都市としても知られる。世界一を目指す森保ジャパンにとって、快適に過ごせる環境の上、地元の応援も味方に試合に備える。また、６月上旬からの事前キャンプと、１次リーグ（Ｌ）第２戦のチュニジア戦を行うメキシコ・モンテレイも、親日家が多く“ホームアドバンテージ”が期待できそうだ。

日本代表のベース合宿地はとても親日的で、世界一への追い風となる。ナッシュビル在住３２年で、２０１５年から１期（４年）、地元の市議会議員を務めた日系米国人の美奈ジョンソンさんは「（キャンプ地決定の）ニュースを見た時にうれしいよね、何かやりたいねと。日本人コミュニティーを中心に盛り上げたいという声が上がりました」と胸を高鳴らせた。

ナッシュビルは日産自動車、ブリヂストンといった日系企業が進出しており、近隣の街を合わせ、日本人が１０００人弱在住する。美奈さんは「東京も（電車の）各駅によって雰囲気が全然違う。ナッシュビルもそんな感じです」と多様性を強調。観光客が集まる中心地は高層ビルが並び、大学がある静かなエリア、移民が増えて最近ひらけた場所もある。アメフトやアイスホッケーのプロチームがありスポーツが盛んだ。

毎年４月には市内で日本文化の祭典「桜祭り」が実施され５、６万人ほどが集まるそうだ。アニメキャラクターのコスプレをした来場者もおり、日本文化の紹介、太鼓のパフォーマンス、日本食など屋台も立ち並び、近隣の州から訪れる人もいて盛大に行われる。

地域の人々の気質は日本人と同様、「おもてなし精神」があるという。テネシー州は“ボランティア州”とも言われ、１６年前の洪水の時には住民たちが物資などを届けたり、今年は停電に見舞われたが、そこでも助け合いの精神が根底にあり、“サザン・ホスピタリティー”（南部のおもてなし）の文化が根付く。

この街がユニークなのはバチェラー・パーティー（男性）、バチェロレッテ・パーティー（女性）で有名な点だ。結婚式を控えた男女が友人たちと着飾って街に繰り出し、羽目を外してお祝いする風習。それだけ女性が夜間に出歩けるくらい治安も良いといえる。

街の雰囲気、気候など、これまでキャンプの成否は日本のＷ杯の大会成績を左右してきた。おもてなし精神が根付き、文化的特色ある街を拠点に、最高の調整を行う。（岩原 正幸）

◆鎌倉市と提携

〇…ナッシュビル市は神奈川・鎌倉市と２０１４年９月にパートナーシティー提携を締結し、両市は交流を深めている。ブルーグラス音楽（アコースティックの一種）による市民間の交流がきっかけとなり、発展した。２年前にはナッシュビル市長はじめ３４人の訪問団が鎌倉を訪れた。鎌倉市の担当者は「ナッシュビルと日本の交流がどんどん深まれば」と、パートナー市が森保ジャパンの合宿地に決定し、喜んだ。

◆ナッシュビル 米中東部に位置するテネシー州の州都で同市の人口は６０万人。面積は１３６０平方キロメートルで東京都のおよそ６０％。カントリーミュージックの“聖地”と言われる。昨年クラブＷ杯が開催されたが、Ｗ杯試合開催都市ではない。６月の最高気温は２８〜３１度と過ごしやすい。日本が１次Ｌ１、３戦目を戦うダラスとは時差がなく、距離は約１０００キロ、空路で約２時間。日本代表はＭＬＳ（メジャーリーグサッカー）のクラブ、ナッシュビルＳＣの練習施設（２３年開設）を使用。天然芝のピッチやジム、サウナが完備されている。