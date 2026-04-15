平井 大が「Baby Shark」をウクレレカバー 2児の父として届けるファミリーソング
シンガー・ソングライターの平井 大が、世界的に人気のキッズソング「Baby Shark」のカバーを配信リリースした。
【写真】素敵な1枚！平井 大とライブメンバーの集合写真
「Baby Shark」は、韓国のエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」から誕生し、YouTubeを中心に世界的な社会現象を巻き起こした楽曲。YouTube史上最も多く再生された動画である「Baby Shark Dance」は、現在168億回以上の再生回数を記録し、世界のYouTube再生回数ランキングで1位を維持しており、子どもから大人まで幅広いファン層に親しまれている。
昨年第2子が誕生し2児の父となった平井。昨年10月には、ファンの子どもたちがコーラスに参加した楽曲「f.r.i.e.n.d.s」をリリースするなど、ファミリーで楽しめる作品へと表現の幅を広げている。実際にライブやSNSでも、親子で楽曲を楽しむ姿が印象的に見られるようになり、平井自身にとっても心温まる経験になっているという。
そんな「音楽を家族みんなでもっと楽しんでほしい！」という思いから、自身の家庭でも日常的に親しまれているという「Baby Shark」とのコラボレーションが実現した。楽曲はウクレレアレンジの平井らしい「Baby Shark」となっている。
平井のトレードマークであるウエスタンハットを被ったBaby Sharkと、自身主催のビーチフェス『THE BEACH TRIP』のマスコットキャラクター、ターフィー・ドッグのイラストが描かれたかわいらしいジャケット写真にも注目だ。
【写真】素敵な1枚！平井 大とライブメンバーの集合写真
「Baby Shark」は、韓国のエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」から誕生し、YouTubeを中心に世界的な社会現象を巻き起こした楽曲。YouTube史上最も多く再生された動画である「Baby Shark Dance」は、現在168億回以上の再生回数を記録し、世界のYouTube再生回数ランキングで1位を維持しており、子どもから大人まで幅広いファン層に親しまれている。
そんな「音楽を家族みんなでもっと楽しんでほしい！」という思いから、自身の家庭でも日常的に親しまれているという「Baby Shark」とのコラボレーションが実現した。楽曲はウクレレアレンジの平井らしい「Baby Shark」となっている。
平井のトレードマークであるウエスタンハットを被ったBaby Sharkと、自身主催のビーチフェス『THE BEACH TRIP』のマスコットキャラクター、ターフィー・ドッグのイラストが描かれたかわいらしいジャケット写真にも注目だ。