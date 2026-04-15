京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察は死体遺棄事件の可能性があるとみて、本格的に捜査を開始し、15日朝から自宅の家宅捜索を行っています。中継です。

13日に南丹市内の山林で見つかった遺体は、司法解剖などの結果、行方不明となっていた当時小学5年生の安達結希くんと判明しました。警察は、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて、本格的な捜査に踏み切りました。

警察は15日朝から死体遺棄容疑で、結希くんの自宅の家宅捜索を行っています。行方不明から3週間あまりが経過し、不安が広がるなか、もたらされた一報に、これまで、結希くんの無事を願ってきた住民らも深い悲しみに包まれました。

献花にきた人「無事に見つかってほしかったというのが一番。自分は20代なのに、その半分も生きていない…やっぱりそこは悔しい思いもあるし悲しい思いもある」

警察は、死亡した時期については、「3月下旬ごろ」で、死因は「不詳」としています。遺体には目立った切り傷や刺し傷などはなく、着衣の大幅な乱れもなかったということで、警察は引き続き、別の方法で死因の特定を目指す方針です。

南丹市の教育委員会は、「臨時休校」としていた結希くんが通う小学校について、15日から短縮授業で再開するとしました。警察の本格的な捜査が始まる中、一日も早い全容解明が待たれています。