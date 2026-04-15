テレビプロデューサー佐久間宣行（50）が14日放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。バラエティー番組の出演者についてコメントした。

佐久間氏テレビ東京系「すっかり にちようチャップリン」（土曜午前0時25分）について「賞レースをやった。なんとテレ東で賞金200万円」と話した。金額を聞いた中根舞美アナが「えっ、すごっ」と驚いてのけぞった。

さらに佐久間は「で、チャップリンに関わる演者が全員そろったんですけど、この番組異常だなと思ったんですよ」と話して「まずMC内村（光良）さんなんですよ。進行がハリセンボン（近藤）春菜さんと千鳥ノブさんなんですよ。で。審査員っぽい的な人に千鳥大悟さんと土田（晃之）さんと井戸田（潤）さんがやるんですよ。それもおかしいじゃないですか。それで、あともう一人チャップリンに出てたはずだなぁと思ったら、アンガールズの田中（卓志）さんがリポーターをやっていたんです。ハハハッハ」と話した。

伊集院光が「なに、その豪華さ」とつぶやいた。佐久間はキャストについて「人が余りすぎて」と補足した。伊集院は「それだけ豪華な布陣を組んで、優勝したのは？」と質問。佐久間氏は「マルセイユっていう。マルセイユっていう芸人さんなんですよ」と無名のお笑いコンビの名前を出しながら笑いをこらえて話した。