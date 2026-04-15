Stray Kids（ストレイキッズ）の「Do It」のミュージックビデオ（MV）が、YouTube（ユーチューブ）で、13日の午前に1億ビューを突破した。

昨年11月21日にリリースしたアルバム「SKZ IT TAPE」のダブルタイトル曲の1つで、通算19曲目の億単位の曲となった。

韓国メディアのスターニュースは15日「1億突破に、所属企業のJYPエンターテインメントは、グループ公式SNSチャンネルに祝賀画像を掲載し、ファンの大きな関心に応えた」と報じた。

「DO IT」は、米ビルボードのメインアルバムチャートで、8週連続1位を獲得し、同チャートに新たな歴史を刻んだ。

Stray Kidsは最近、ソウル郊外の仁川（インチョン）で、計4回開催された第6回公式ファンミーティング「STAY in Our Little House」を終えた。6月6日には米ニューヨークの「The Governors Ball Music Festival」、9月11日にはリオデジャネイロで「Rock in Rio」のメインアーティストとして舞台を飾る。