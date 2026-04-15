ポロポロ、ポロポロと……一体何回やらかせば気が済むのか。

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日本ハムの清宮幸太郎（26）が「2番・一塁」で出場した14日のロッテ戦で、またしても投手の足を引っ張った。

3点リードの七回、正面のゴロをこぼしてしまい、必死にボールを掴もうとするも2度失敗。リーグワーストの6失策となった。

清宮はここまで5本塁打をマークしているものの、失策数でそれを上回る屈辱。15試合で6失策は、年間にすれば驚異の57個ペースである。

NPBにおけるシーズン最多失策は1940年に遊撃手の柳鶴震（翼軍、現日本ハム）がマークした75個だが、一塁に限れば61年の山本八郎（東映、現日本ハム）の21個が最多。このままでは更新待ったなしである。

清宮はもともと守備に難があり、2023年と昨季はパ最多失策。23年は三塁で13失策し、昨季は一塁で2個、三塁で12個の計14失策だった。今季は一塁に専念しているものの、そこでも……となれば、いよいよ守る場所がなくなる。

「大変なのは投手ですよ」と、球団OBが続ける。

「内野守備、それも一塁が穴となれば、『清宮のところには打たせられない。打たせて取るより、三振を狙おう』と気にする投手も出てくるでしょう。コースばかりを狙えばボール球も増え、窮屈な投球となりかねない。清宮は打率.305、リーグ最多タイの5本塁打、同2位の13打点とバットでは頼りになるとはいえ、こうもエラーと投手陣から『清宮を外してくれ』と言われてもおかしくありません」

新庄監督、さあどうする？

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