滝沢眞規子、夫・滝沢伸介が“ポルシェ・タルガ” で爽快ドライブ 漆黒ボディ×オープンスタイルの圧倒的存在感に反響

滝沢眞規子、夫・滝沢伸介が“ポルシェ・タルガ” で爽快ドライブ 漆黒ボディ×オープンスタイルの圧倒的存在感に反響