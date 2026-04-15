滝沢眞規子、夫・滝沢伸介が“ポルシェ・タルガ” で爽快ドライブ 漆黒ボディ×オープンスタイルの圧倒的存在感に反響
モデル・滝沢眞規子（47）の夫でファッションデザイナー・滝沢伸介氏が13日、自身のインスタグラムを更新。“漆黒のポルシェ”での爽快ドライブショットを披露した。
【写真・動画】滝沢眞規子の夫・滝沢伸介が公開した、漆黒ボディの“ポルシェ・タルガ”
伸介氏は「life is so good」という言葉とともに、こだわりが詰まった漆黒のポルシェの写真を多数投稿。「targa」という文字を捉えたショットや、太陽の光に照らされた艶やかなボディが際立つショットなどを披露している。
ほかにも、何気ない街並みをオープンカーで走る姿、ハンドルを握り軽快にドライブを楽しむ動画も公開した。
この投稿に、コメント欄には「So cool」「6年後未来プロジェクト」「sugoi」「It’s a mood!」などと、国内外からも声が寄せられている。
【写真・動画】滝沢眞規子の夫・滝沢伸介が公開した、漆黒ボディの“ポルシェ・タルガ”
伸介氏は「life is so good」という言葉とともに、こだわりが詰まった漆黒のポルシェの写真を多数投稿。「targa」という文字を捉えたショットや、太陽の光に照らされた艶やかなボディが際立つショットなどを披露している。
ほかにも、何気ない街並みをオープンカーで走る姿、ハンドルを握り軽快にドライブを楽しむ動画も公開した。
この投稿に、コメント欄には「So cool」「6年後未来プロジェクト」「sugoi」「It’s a mood!」などと、国内外からも声が寄せられている。