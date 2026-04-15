「ブルワーズ７−９ブルージェイズ」（１４日、ミルウォーキー）

ブルージェイズの岡本和真内野手は１点を追う九回の第４打席で同点の左前適時打を放った。チームも土壇場で試合をひっくり返した。ホフマンが炎上して延長戦までもつれたが、最後はゲレーロの適時打などで押し切り死闘を制して連敗を止めた。

無死二、三塁と絶好のチャンスで打席に入った岡本。低めのボール球を冷静に見極めつつ、カウント１−１から低めの変化球に食らいつき三遊間を破る同点タイムリーを放った。４月はここまでノーアーチ、０打点。３月３１日・ロッキーズ戦以来の打点だ。

岡本は第３打席で内野安打を放ち、出場４試合ぶりの安打をマーク。マルチ安打は６日のドジャース戦以来、５試合ぶりとなった。

なおも無死一、三塁からヒメネスの二ゴロ間にシュナイダーがヘッドスライディングで生還。一気に試合をひっくり返した。そしてクレメントの左前適時打で岡本は６点目のホームを踏んだ。

第１打席では剛腕・ミジオロウスキーに１０１マイルを投じられるなど２球で追い込まれ、最後は外角スライダーにバットをへし折られての二直に倒れた。第２打席は３球三振に仕留められていたが、四回の守備では鮮やかなランニングスローを見せるなどキレのある動きを見せていた。

しかし九回にクローザーのホフマンが追いつかれ、再び試合を振り出しに戻された。試合は延長戦に突入した。それでもブルージェイズは十回にゲレーロの適時打などで３点を勝ち越し。その裏の反撃を１点に抑えて連敗を止めた。