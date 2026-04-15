「ドジャース−メッツ」（１４日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、リンドーアにいきなり先頭打者被弾を浴びた。

カウント２ボールからの３球目、フォーシームを完璧に捉えられた山本。打球は右翼席に飛び込んでいった。まさかの先頭打者被弾にスタンドは大きくどよめいた。

リンドーアはここまで打率１割台と絶不調だったが、通算３２本目の先頭打者アーチとなった。ただ山本はすぐに気持ちを切り替えて後続をきっちり３人で斬った。すると直後に打線がフリーマンの一ゴロ間に１点を返し、試合を振り出しに戻した。

二回以降は完璧な投球を披露し、５回まで打者１５人連続アウトと驚異的な投球を披露。四回にはフリーマンが一ゴロを処理し、ベースカバーの山本にトスしたがボールは高く浮いてしまった。それでも走り込みながらジャンプしてキャッチ、ベースに着地する離れ業を見せた。

六回も下位打線からあっさりと２アウトを奪い、先頭打者アーチを浴びたリンドーアも左飛に。これで１８人連続アウトとなった。七回は先頭のロバートＪｒ．を一邪飛に打ち取り今季最長イニングに突入すると、ポランコをカーブで空振り三振。２死からビシェットに左翼線二塁打を浴び、打者２０人連続アウトでストップした。アルバレスを四球で歩かせ一、二塁のピンチを招くも、最後はスプリットでベィティを空振り三振に仕留め今季最多の７奪三振目で切り抜けた。

山本は開幕からここまで３試合に先発し、いずれの試合も６回以上、自責点３以下のクオリティースタートを達成。２勝１敗と大黒柱としての働きを見せていた。