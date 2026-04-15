元AKB48でタレントの板野友美（34）が15日までにインスタグラムのストーリーズを更新。経営者としての苦悩を明かした。

アパレルやスキンケアブランドを経営する実業家でもある板野は「経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う」と切り出し、「どうやったら売上や利益を伸ばせるか。うまくいかない時も多いし、その度に自分で決めて舵を切る。どんな時でも社員を不安にさせないように明るく振る舞い自分の不安や悩みは簡単には言えないことも多い」と説明。「同じ立場の人ってなかなかいないから、喜びも辛さも、全部を分かち合えるわけじゃなくて、正直、孤独だなって思う時もある」と打ち明けた。

さらに「それでも、止まるわけにはいかないから、日々勉強して、自分をアップデートして、新しいことも取り入れながら前に進んでいく。社内の問題も、外の問題も、全部向き合う。褒められることなんて、正直そんなにないけど でも、自分で揚げたビジョンと目標を信じて、それに向かって進み続ける。自分との闘い。どこまで自分を信じ抜き、諦めずに走り続けられるか」と経営者に求められる能力や役割について記し、「言葉では簡単に言えるけどね。でも、どこかアイドルと似てるな」とつづった。