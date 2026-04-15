いすゞとトヨタ、国内初の量産FC小型トラックの共同開発を決定

2026年4月15日、いすゞとトヨタは、次世代燃料電池（FC）を搭載した小型トラックの共同開発に合意したと発表しました。



国内初となる量産化を目指し、2027年度からの生産開始を計画しています。



物流業界のカーボンニュートラル化に向け、電気自動車（BEV）だけでは補いきれない「長距離・長時間稼働」という課題に対し、水素エネルギーという選択肢を提示することで、持続可能な輸送インフラの構築を加速させる狙いです。

私たちの生活に欠かせないスーパーマーケットやコンビニエンスストアへの配送において、小型トラックは主役と言える存在です。

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しかし、これらの現場では冷蔵・冷凍機能を維持しながら1日に何度も往復する過酷な運用が一般的であり、長時間の稼働と長距離の走行が求められます。

こうした背景から、次世代のパワートレインとして期待されるのが燃料電池自動車（FCEV）です。

バッテリーに電気を蓄えるBEVには、充電時間の長さという運用上の制約がありますが、水素を燃料とするFCEVは燃料の充填時間を大幅に短縮できるという利点があります。

一回の充填で走行できる距離も長く、運行効率を落とさずに稼働し続ける必要がある商用車にとって、水素は極めて有効なエネルギー源となります。

今回の共同開発では、いすゞが誇る最新の商用車開発基盤と、トヨタが長年培ってきたFC技術が融合します。

2023年に発売されたいすゞの「エルフEV」をベース車両として採用。そこにトヨタが開発した最新の「第3世代FCシステム」を組み合わせます。

トヨタの商用車向け第3世代FCシステムは、第2世代と比べて最高出力300kWという2倍の出力を達成しています。

耐久性を2倍に引き上げることにより、ディーゼルエンジンと同等の性能でメンテナンスフリーを実現したことも大きな特徴です。

また、燃費性能も従来比で1.2倍に向上し、燃料代の低減と航続距離を約20％向上させています。

いすゞの「I-MACS（Isuzu Modular Architecture and Component Standard）」というモジュール型の開発手法を用いることで、多様なニーズに応じた車型展開を可能にし、トヨタのシステムが持つ高い信頼性を商用車特有の激しい使用環境に適合させていきます。

走行中に二酸化炭素を排出しないことはもちろん、振動や騒音が極めて少ないというFCEVの特性は、深夜や早朝の配送業務においても大きなメリットをもたらすでしょう。

また、これまでに両社が取り組んできた次世代FC路線バスの開発や、商用車連合である「CJPT（Commercial Japan Partnership）」を通じた社会実装プロジェクトの知見も惜しみなく投入されます。

燃料電池の耐久性を高める制御技術をさらに高度化し、プロの現場で「道具」として安心して使える、高い実用性と信頼性の両立を目指しています。

日本政府や自治体が水素利活用を強力に推進する中、今回の共同開発は民間レベルでの実装を大きく前進させるものとなります。

いすゞは、日本の強みであるFC技術を商用車で実用化することで、物流分野の選択肢を広げる姿勢を見せています。

トヨタもまた、水素を重要エネルギーと位置づけ、多くのパートナーとともにカーボンニュートラルへの道を切り拓く決意を示しています。

両社は、各地の自治体や運送事業者と連携しながら、水素を「つくる、はこぶ、ためる、つかう」という一連のサイクルの中に、確固たるモビリティの基盤を築こうとしています。