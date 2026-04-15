「親の背中」と対話が育む、子どもの読書習慣

保護者のかたが自身の能力向上のために勉強をしていたり、日頃から「本や新聞を読むことの大切さ」を伝えていたりする家庭では、子どもの「読書時間ゼロ」の割合が低くなる傾向にあります。

＜保護者の学びの機会別の子どもの読書時間（2024年）＞

対照的に、読書の大切さを伝えていない保護者のかたの子どもは、67.9%がまったく本を読まないという結果も出ており、大人の意識が子どもの習慣に直結している現状が浮き彫りになっています。

＜読書の大切さを伝える機会別の子どもの読書時間（2024年）＞