「大成功を収めた」日本代表が81位中なんと２位！“W杯出場国ユニホームランキング”で米大手が絶賛！「発売と同時に完売となったのも納得だ」
アメリカ大手のスポーツチャンネル『ESPN』が４月13日、北中米ワールドカップに出場する各国のユニホームランキングを発表した。
現在までに発表されているホーム＆アウェーキット81種のなかで、日本代表のアウェーチームがなんと２位にランクイン。３月シリーズのスコットランド戦でお披露目されたこのシャツを、同メディアはこう称賛した。
「レトロな野球ユニホームからインスピレーションを得た日本代表は、ワールドカップのアウェーキットでまさに大成功を収めたと言えるだろう。柔らかなオフホワイトのシャツには、12本の虹色のピンストライプがあしらわれている。11本はピッチ上のチームを表し、中央の赤い12本目は、より広い日本のサッカーファミリーを象徴している。発売と同時に完売となったのも納得だ」
また、日本のホーム用は38位。「濃い青、赤、白の配色が一目でそれとわかる。いつも工夫が凝らされているが、今回は胴体の中央全体を覆う同心円状のリブ模様が特徴で、空と海の間の地平線にできる霞を彷彿とさせる」と評している。
ちなみに１位は、ウルグアイのアウェーユニ。ESPNは「上位のユニホームはどれも甲乙つけがたいが、ウルグアイの独創的で素晴らしいアウェーユニが、わずかに私たちの心を掴んだ。このシャツは、1930年の第１回ワールドカップで優勝し、サッカー史上初のワールドカップ王者となったウルグアイ代表へのオマージュとしてデザインされている。実に幻想的で、とてもクールだ」と絶賛している。
個性的なデザインが多数あるなかで、日本が２位というは誇らしい結果だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界２位となった日本代表のアウェーユニ、１位のウルグアイなど各国の新ユニホーム
現在までに発表されているホーム＆アウェーキット81種のなかで、日本代表のアウェーチームがなんと２位にランクイン。３月シリーズのスコットランド戦でお披露目されたこのシャツを、同メディアはこう称賛した。
「レトロな野球ユニホームからインスピレーションを得た日本代表は、ワールドカップのアウェーキットでまさに大成功を収めたと言えるだろう。柔らかなオフホワイトのシャツには、12本の虹色のピンストライプがあしらわれている。11本はピッチ上のチームを表し、中央の赤い12本目は、より広い日本のサッカーファミリーを象徴している。発売と同時に完売となったのも納得だ」
また、日本のホーム用は38位。「濃い青、赤、白の配色が一目でそれとわかる。いつも工夫が凝らされているが、今回は胴体の中央全体を覆う同心円状のリブ模様が特徴で、空と海の間の地平線にできる霞を彷彿とさせる」と評している。
個性的なデザインが多数あるなかで、日本が２位というは誇らしい結果だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界２位となった日本代表のアウェーユニ、１位のウルグアイなど各国の新ユニホーム