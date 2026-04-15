去年10月中旬から今年1月までの間に、新潟県五泉市やその周辺で大麻成分を含む液体を使用したほか、自動車販売店から軽貨物自動車を盗んだ疑いで16歳の男子高校生が逮捕されました。



麻薬および向精神薬取締法違反と窃盗の疑いで逮捕されたのは、五泉市に住む男子高校生(16)です。



男子高校生は去年10月中旬から今年1月15日頃までの間、五泉市内やその周辺で、大麻成分を含む液体を若干量使用した疑いがもたれているほか、去年12月24日午後6時ごろから翌25日午前7時頃までの間、五泉市内の自動車販売店の駐車場から時価60万円相当の軽貨物車を盗んだ疑いがもたれています。



警察によりますと、男子高校生は五泉市内で他の男子高校生らといた際に、警察が職務質問を行ったところ、男子高校生の所持品から大麻を使用するための道具が発見。大麻の所持は確認されなかったものの、尿検査の結果、大麻成分が検出されたということです。



また、大麻成分を含む液体とその道具の入手方法については、現在のところ明らかになっていません。



その後、防犯カメラの解析などを進めたところ、車の窃盗への関与も浮上。軽貨物車は五泉市内の駐車場で見つかったということです。



警察の調べに対し、男子高校生はいずれの逮捕容疑についても「間違いありません」と容疑を認めています。



警察は大麻の入手経路や動機などについて詳しく調べています。