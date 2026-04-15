埼玉県八潮市の県道陥没事故により通行止めが続いていた「県道松戸草加線」（約６００メートル区間）が１５日午前、片側１車線で通行を再開した。

通行止めの解除は、昨年１月の事故発生以来、約１年３か月ぶり。県によると下水道管の複線化など、全面復旧には５年以上かかる見通し。

事故は昨年１月２８日、県道と市道２本が交わる交差点で発生。地下約１０メートルに埋設された下水道管の破損が原因で道路が陥没し、通りかかったトラックが転落した。穴は幅４０メートル、深さ１５メートルに拡大し、運転していた男性（当時７４歳）が取り残された。

直後から周辺道路は全面通行止めになり、現場を迂回（うかい）するように下水を流すバイパスを設けるなどし、男性は約３か月後に遺体で搬出された。破損した下水道管の復旧は、今年２月にほぼ完了したが、現場では雨水管の設置工事などが続き、新たな下水道管の設置工事も年度内に着工する。県道は本来片側２車線だが、陥没箇所に約２０メートルの仮設の橋をかけて暫定的に片側１車線ずつ通行できるようにした。

１５日は午前１０時に車止めのゲートが撤去されると、乗用車やトラックが次々と行き交った。県道に交差する市道は復旧工事のため通行規制が続いている。

通行止め区間で作業用品店を営む武藤清さん（６４）は「事故後は車で来店できず客足が激減した。通行再開は本格復旧の第一歩だが、どれだけ客足が戻るか見通せない」と不安を口にしていた。