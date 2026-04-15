タレント菊地亜美（35）が、14日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜午後11時）に出演。痛烈な長女のひと言に苦笑した。

パーソナリティーのバービーと「これってうちだけ？」というテーマでトーク。菊地は「娘が体形のこととか、『あの人太ってる』とか『ちょっと太ってるね』って言うことに対して、そういうのは傷つくから言っちゃダメだよ。もし思っても家に帰ってママに言って？って言ってたんですよ」と人の容姿に言及することはよくないと長女にやんわり伝えてきたという。すると「そしたら家に帰って『ママって太いよね』って言ってきた。え？ママ？みたいな」と矛先が自身に向かったことに苦笑した。

また「『ママっておなかとか太いよね』って言ってきたんですよ。誰かじゃなくて私のことを言ってきたわけ」と語り、「え？ってなって。ママ悲しいって。でも言ってくれていいけど悲しいから、もっとかわいく言って？って言って。そこから、わが家ではちょっと太いことを『むっちんパーリィ』って言うようになったんです」と笑った。

また「うちの娘も次女が1歳だから、ムッチムチなんです。妹の足とかつかんで『ここちょっとむっちんパーリィだね』って」と娘とのやりとりを語った。