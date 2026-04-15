京都府南丹市の山林で見つかった園部小６年の安達結希さん（１１）の遺体をめぐり、府警は１５日、同市園部町にある安達さんの自宅に死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。

安達さんは３月２３日午前８時ごろ、父親の運転する車で園部小付近の駐車場で下車。そのまま行方が分からなくなっていた。学校側が保護者に連絡したのは同日１１時５０分ごろ。警察には父親が通報した。

安達さんの遺体は１３日午後４時４５分ごろ、園部小の南西約２キロの山林で、あおむけの状態で見つかった。埋められたり隠された形跡はなし。行方不明と同時期に亡くなったとみられ、死因は「不詳」。切り傷や刺し傷など目立った外傷はなかった。

事故なのか、事件なのか――。

行方不明当初から様ざまな見立てがなされてきたが、府警は遺体の発見状況から、自宅への強制捜査が必要と判断。この日、家宅捜索に踏み切った。自宅には大勢の捜査員がなだれ込み、自宅にある車などを調べている。

それほど奇妙な事件だった。父親が学校に送ったとされる先月２３日の安達さんの目撃情報は皆無。先月２９日には通学に使っていた黄色のランリュックが園部小の西約３キロの山中で発見された。見つけたのは親族だった。

今月１２日には安達さんが履いていたとみられる黒のスニーカーを、同小から南西約６キロの地点で発見。リュックの発見場所からは直線距離で５キロ近く離れていた。

「リュックも靴も遺体発見現場から距離がある。その２つは捜査をかく乱するために置かれたものではないか、と疑う声が出ていた」とは警察関係者。

だとすれば、一体誰が…。家宅捜索で真相究明につながることを祈るばかりだ。