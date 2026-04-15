２０２４年末でＴＢＳを退社した小倉弘子アナウンサーが夫婦ショットを披露した。

１５日に自身のインスタグラムを更新し「４月１４日 結婚記念日でした。本日より２２年目突入」と明かす。元プロサッカー選手で解説者の水内猛氏と食事を楽しむ２ショットや、ジムで運動する様子をアップ。「お互いメンテナンスが大切なお年頃。ランチして筋トレしてきました。引き続きよろしくどうぞ〜」と夫にメッセージを寄せ、「＃結婚記念日 ＃長女撮影 ＃ほどよく筋肉痛」とハッシュタグをつけた。

夫の水内氏も自身のインスタグラムに同じ写真を投稿し「４月１４日は、小倉弘子が水内弘子に代わった日！２１年前に入籍しました。暇な我々はランチして、一緒に筋トレするというセレブな１日でした。引き続き、水内家をよろしくお願いしまーす」とつづった。

それぞれのフォロワーは、仲良し夫婦ショットにほっこり。「あらー」「仲良しご夫婦」「素敵〜！」の声を寄せた。

小倉アナは１９９７年にＴＢＳ入社。報道番組「筑紫哲也 ＮＥＷＳ２３」「Ｎスタ」などを担当し「サンデージャポン」では初代進行役に抜てき。シドニー五輪（２０００年）では現地キャスターを務めた。２０２４年末で退社。プライベートでは０５年に元プロサッカー選手で解説者の水内氏と結婚し、３児がいる。