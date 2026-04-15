（Ｃ）石森プロ・東映

TOKYO MXは、特撮ドラマ「仮面ライダー」のTVシリーズ4Kリマスター版を、4月28日、29日の2夜連続で放送する。放送するエピソードは、1号・2号ダブルライダー初の共演となった記念すべき回で、28日20時57分より第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」を、29日20時57分より第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」を放送する。

4Kリマスターにより、「16mmフィルムで撮影された映像が持つポテンシャルを余すことなく活かし、仮面ライダーのマスク、爆発シーンなどはもちろん、当時の風景なども余すことなく楽しむ事ができる、史上最高の高画質を実現」したという。

この放送は、仮面ライダー55周年と、UHD Blu-ray COLLECTION、Blu-ray COLLECTIONの発売を記念したもの。これらは東映ビデオオンラインショップにて7月8日より順次発売される。

第40話「死斗！怪人スノーマン対二人のライダー」

（Ｃ）石森プロ・東映

＜スタッフ＞

原作：石ﾉ森章太郎 脚本：伊上勝 監督：山田稔

＜キャスト＞

本郷猛：藤岡弘、 一文字隼人：佐々木剛

立花藤兵衛：小林昭二 ほか

ショッカースイス支部の死神博士は、霧島と桜島の間に地下トンネルを掘って、霧島火山帯を爆破させる日本征服計画を企んだ。スイスでショッカーと戦っていた本郷は、その計画を知り、2人の助手を日本へ送り込む。一文字も九州へと向かうが、怪力スノーマンの前に危機に瀕してしまう。だが、そこに仮面ライダー1号が登場。ダブルライダーがスノーマンに立ち向かう!

第41話「マグマ怪人ゴースター桜島大決戦」

（Ｃ）石森プロ・東映

＜スタッフ＞

原作：石ﾉ森章太郎 脚本：伊上勝 監督：山田稔

＜キャスト＞

本郷猛：藤岡弘、 一文字隼人：佐々木剛

立花藤兵衛：小林昭二 ほか

地下トンネル工事の労働者確保のため、ショッカーは人々の誘拐をはじめた。事態を知った一文字と本郷は調査を開始するが、本郷はアルマジロング、モグラング、そしてゴースターの襲撃をうけ、ショッカーに捕らわれてしまい、脳波コントロールを施されてしまった。一方、一文字は死神博士からの挑戦をうけ、桜島火口へ向かうが、そこにはショッカーに操られる1号ライダーが……。