◇ナ・リーグ ドジャースーメッツ（2026年4月14日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのメッツ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席は左直に倒れ“先頭弾返し”とはならなかった。

初回、先発の山本由伸が先頭打者・リンドアに2ボールからの3球目、直球を狙われ、レフトスタンドに先頭打者アーチを被弾した。

一方、ドジャースの先頭打者である大谷は初回の第1打席は2ストライクからの3球目、相手先発・マクリーンの内寄りカーブを狙ったが左直だった。

それでも次打者・タッカーが四球で出塁すると、スミスの二塁打で二、三塁に好機を広げ、フリーマンの一ゴロの間に三塁走者・タッカーが生還。すぐに同点に追いついた。

大谷は11日（同12日）のレンジャーズ戦でレ軍ニモが先頭打者アーチを放つと、その裏、負けじと先頭打者本塁打を放ち“先頭弾返し”をお見舞いしたが、この日はスタンドインとはならなかった。

前日13日（同14日）のメッツ戦では初回の第1打席で右肩に死球を受けて絶叫。患部の状態が心配されたものの影響を感じさせず、試合前にはキャッチボールなどで体を動かした。