布川敏和、孫にメロメロな“おじいちゃん”の顔 元妻・つちやかおり＆孫たちと焼肉へ 家族団らんショット多数公開

布川敏和、孫にメロメロな“おじいちゃん”の顔 元妻・つちやかおり＆孫たちと焼肉へ 家族団らんショット多数公開