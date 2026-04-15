布川敏和、孫にメロメロな“おじいちゃん”の顔 元妻・つちやかおり＆孫たちと焼肉へ 家族団らんショット多数公開
シブがき隊として人気を集めたタレントの“ふっくん”こと布川敏和（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。元妻でタレントのつちやかおり（61）や孫たちと過ごした焼肉の様子を公開し、家族の温かい時間に、多くの反響が寄せられている。
【動画・写真】「フックンfamily 最高ですね」布川敏和＆元妻・つちやかおり＆孫たちの家族団らんショット
投稿では「昨日は お孫ちゃん達と〜」とうれしげにコメントし、孫や娘たちと過ごす楽しげな様子を写真や動画で披露した。
公開された写真では、スマートフォンを見せながら楽しそうにやり取りする様子や、孫たちの無邪気な姿も見られ、ほほ笑ましいシーンが広がっている。“おじいちゃん”としての優しい一面もうかがえる。
つちやも同日、自身のインスタグラムを更新し「稽古と本番の合間…スタミナ欲しい、癒しが欲しい」「いつも近くに居るのに時間合わなくて中々逢えない桃花ファミリーと焼肉」（原文ママ）とつづり、久しぶりの家族団らんを満喫した様子を明かした。
続けて「これだー」と喜びを爆発させ、「これでまた更にパワーアップ出来る」と、充実した時間になったことを報告している。
投稿に対しファンからは、「フックンfamily 最高ですね」「楽しそう」「お支払いは布川財務大臣」「素敵なファミリーの関係が、いつまでも続きますように」といった声が寄せられている。
【動画・写真】「フックンfamily 最高ですね」布川敏和＆元妻・つちやかおり＆孫たちの家族団らんショット
投稿では「昨日は お孫ちゃん達と〜」とうれしげにコメントし、孫や娘たちと過ごす楽しげな様子を写真や動画で披露した。
公開された写真では、スマートフォンを見せながら楽しそうにやり取りする様子や、孫たちの無邪気な姿も見られ、ほほ笑ましいシーンが広がっている。“おじいちゃん”としての優しい一面もうかがえる。
続けて「これだー」と喜びを爆発させ、「これでまた更にパワーアップ出来る」と、充実した時間になったことを報告している。
投稿に対しファンからは、「フックンfamily 最高ですね」「楽しそう」「お支払いは布川財務大臣」「素敵なファミリーの関係が、いつまでも続きますように」といった声が寄せられている。