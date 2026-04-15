京都・南丹市の小学生行方不明　死体遺棄容疑で安達さんの自宅を家宅捜索　死因不詳で目立った外傷なし　

京都府南丹市の山林で、3月23日から行方不明になっていた11歳の男子児童の遺体が見つかった事件で、警察が男子児童の自宅の家宅捜索を始めました。

南丹警察署前から中継です

田中友梨奈 報告：

京都府南丹警察署前からお伝えします。現在もこちらには多くの報道陣が集まっていて、ここ1時間半で4〜5台の警察車両が署内に出入りする様子などが確認できました。

南丹市では3月23日、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが父親が小学校付近まで送り届けたのを最後に行方が分からなくなり、13日午後、小学校から南西に2キロほど離れた山林で遺体で見つかりました。

司法解剖の結果、死亡したのは先月下旬ごろとみられ、死因は不詳で警察は明らかな刺し傷など遺体に大きな外傷は確認されていないとしています。また、着衣についても目立った損傷はないということです。

谷山顕翼 報告：

午前7時すぎです。警察車両が安達さんの自宅とみられる場所に続々と集まってきます。

午前7時ごろ南丹市内の安達さんの自宅周辺に多くの警察官が集まり、広い範囲で規制線をはりました。

捜査関係者によると、警察はけさ、死体遺棄の疑いで安達さんの自宅の家宅捜索を始めたということです。警察は引き続き安達さんが死亡した経緯について詳しく調べる方針です。