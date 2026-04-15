4月15日は、県が定めた「自転車安全確認の日」です。



これに合わせて、JR秋田駅では、県や警察が自転車へのいわゆる青切符制度の導入などを周知しました。



街頭での啓発活動は、県や警察などが通学・通勤時間帯に合わせて行いました。



自転車に乗る際の努力義務のヘルメットの着用や、今月導入されたばかりのいわゆる“青切符制度”を周知しました。



“青切符制度”では、右側の通行や並んでの走行、乗りながらのスマートフォンの操作などが違反の対象になっていて、反則金も設けられています。





自転車の利用者が多くなる春先。県は、4月15日を「自転車安全確認の日」と定めて、交通ルールの啓発活動に力を入れています。春の全国交通安全運動の最終日を迎えた15日は、警察も一緒に安全運転を呼びかけました。秋田東警察署交通課 鈴木圭課長「どのようなものが違反になるのかというものを今一度知っていただいて、普段の自転車の安全運転につなげていただきたいと思います」軽車両に分類される自転車。危険な運転は大きな事故につながる恐れもあるため、ルールの確認と安全運転への意識向上が必要です。