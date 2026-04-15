村田製作所<6981.T>がマドを開けて４日続伸、連日の上場来高値更新と気を吐いているほか、日本ケミコン<6997.T>も同じく４連騰で２３年５月以来約３年ぶりの高値水準で上値追い鮮明となっている。



世界的にＡＩデータセンターの建設ラッシュとなるなか、ＡＩ半導体以外の周辺デバイスに投資マネーの視線が向いている。光ファイバーや光コネクターなど光関連デバイスが脚光を浴び、古河電気工業<5801.T>やフジクラ<5803.T>などが人気化したが、ここにきてＡＩサーバーに大量搭載されるコンデンサーが注目され、関連メーカーを評価する動きが顕在化している。積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）で世界首位の村田製や同じくＭＬＣＣ大手の太陽誘電<6976.T>、サーバー向け電源用コンデンサーなどで高い競争力を有する日ケミコンなどがシンボルストック的に買いを集めている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS