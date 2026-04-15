「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１１時現在で、キーエンス<6861.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でキーエンスは値下がりしている。同社は計測制御機器の大手。第３四半期累計の業績実績は増収増益と良好。製造業を中心とする世界的な設備投資の流れが追い風となった。２６年３月期の通期予想は非開示としており、今月２４日に決算発表する見通し。足もと全体相場がイラン情勢を巡る混乱から回復しつつあるなか、日経平均採用銘柄である同社株も戻りを試していたが目先はきょうまで続落。売り予想数の上昇につながったもようだ。



出所：MINKABU PRESS