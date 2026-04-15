・村田製がマドを開け連日の上場来高値、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が顕著

・ＩＮＰＥＸや石油資源開発が続落、ＷＴＩ価格は一時８６ドル台に下落

・テンシャルが４連騰、２６年８月期業績予想の上方修正と株式分割・株主優待制度拡充を好感

・マニーが急反発、上期営業利益２２％増で従来予想を大きく上回って着地

・ｎｏｔｅが波乱展開、１２～２月期好決算開示も高寄り後に急転直下の大幅安

・テラスカイは３日続伸、２７年２月期営業最高益・増配予想

・ベイカレントは大幅に３日続伸しＳ高、旺盛なコンサル需要で今期最終益２７％増を計画

・ビザスクがＳ高カイ気配、博報堂との資本・業務提携と２７年２月期営業増益見通しを好感

・ヴレインＳがストップ高カイ気配、今２月期営業６割増益と５期連続ピーク利益更新へ

・ソフトバンクＧが続伸、米ハイテク株高鮮明で子会社アームＨＤの年初来高値接近も追い風に



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS