ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A.T>＝カイ気配でストップ高水準に張り付く。同社は製造業を顧客対象としたデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）コンサルティングや、生産ライン向けにＡＩ画像認識技術を駆使した外観検査システムなどを手掛けている。企業の合理化ニーズを取り込み足もとの業績は絶好調に推移している。１４日取引終了後に発表した２６年２月期決算は営業利益が前の期比５４％増の９億１４００万円と大幅な伸びを達成、続く２７年２月期も同利益は前期比５９％増の１４億４９００万円予想と５期連続での大幅ピーク利益更新が見込まれている。これを好感する買いが集中する格好となった。



ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>＝上昇加速で上値指向鮮明。１４日の取引終了後に２６年８月期の単独業績予想について、売上高を２８０億４６００万円から３３０億８１００万円へ、営業利益を３０億２０００万円から３８億４００万円へ、純利益を２０億５４００万円から２５億５１００万円へ上方修正したことが好感されている。決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、会社側の参考値による前年同期との比較では、７０．６％増収、６７．１％営業増益、５６．２％最終増益となる。リカバリーウェアに対する関心の高まりや認知度の拡大を背景に、主力の「ＢＡＫＵＮＥ」を中心に販売が想定を上回っていることに加えて、第２四半期におけるクリスマスギフトシーズンなどの需要期を経て足もとのトレンドが好調に推移していることが要因としている。同時に６月３０日を基準日として１株を３株に株式分割し、それに伴い株主優待制度を拡充すると発表しており、これも好材料視されている。



ベイカレント<6532.T>＝ストップ高人気。１４日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。今期の売上高予想は１９００億円（前期比２８．１％増）、最終利益予想は４８１億円（同２７．１％増）とした。年間配当予想は中間・期末各６５円の合計１３０円（前期実績は１００円）に増配しており、大幅な増収増益見通しと増配予想を好感した買いが集まっている。ＤＸや生成ＡＩ関連に対する投資が続いていることから、国内市場において旺盛なコンサルティング需要が継続すると見込んでおり、積極的な採用と人材育成の強化を進める。なお、２６年２月期は売上高が１４８３億３２００万円（前の期比２７．８％増）、最終利益が３７８億４０００万円（同２３．０％増）だった。



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出所：MINKABU PRESS