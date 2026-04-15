なでしこJがアメリカとの2戦目スタメン発表! 敗れた初戦から先発9人変更…狩野監督代行体制で初白星へ
日本女子代表(なでしこジャパン)は現地時間14日、アメリカ・ワシントンで行われる国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。日本時間15日午前11時のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本は先発9人を変更。DF南萌華とMF長野風花が引き続きスタメン入りした。キャプテンマークはDF熊谷紗希が着けた。
予想布陣は4-4-2。GKは大熊茜、4バックは左からDF守屋都弥、南、熊谷、DF清水梨紗。2ボランチは長野とMF林穂之香。サイドハーフは左がMF千葉玲海菜、右がMF浜野まいか。2トップはFW土方麻椰とFW田中美南が並ぶとみられる。DF高橋はなはコンディション不良で離脱が発表されている。
今回、アメリカとは3連戦を行う。ニルス・ニールセン監督が退任し、狩野倫久監督代行が指揮する新体制となった11日の初戦では1-2と敗戦。2試合目での白星を目指す。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/Cap)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 22 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 24 土方麻椰(アストン・ビラ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 16 山本柚月(デンバー・サミット)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
監督代行
狩野倫久
日本は先発9人を変更。DF南萌華とMF長野風花が引き続きスタメン入りした。キャプテンマークはDF熊谷紗希が着けた。
予想布陣は4-4-2。GKは大熊茜、4バックは左からDF守屋都弥、南、熊谷、DF清水梨紗。2ボランチは長野とMF林穂之香。サイドハーフは左がMF千葉玲海菜、右がMF浜野まいか。2トップはFW土方麻椰とFW田中美南が並ぶとみられる。DF高橋はなはコンディション不良で離脱が発表されている。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 23 大熊茜(INAC神戸レオネッサ)
DF 2 清水梨紗(リバプール)
DF 3 南萌華(ブライトン)
DF 4 熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス/Cap)
DF 21 守屋都弥(ユタ・ロイヤルズ)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 17 浜野まいか(トッテナム)
MF 18 林穂之香(エバートン)
MF 22 千葉玲海菜(フランクフルト)
FW 24 土方麻椰(アストン・ビラ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
▽控え
GK 1 山下杏也加(マンチェスター・シティ)
GK 12 平尾知佳(グラナダ)
DF 6 古賀塔子(トッテナム)
DF 13 北川ひかる(エバートン)
DF 16 山本柚月(デンバー・サミット)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・ユナイテッド)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・シティ)
MF 15 藤野あおば(マンチェスター・シティ)
MF 20 松窪真心(ノースカロライナ・カレッジ)
MF 19 谷川萌々子(バイエルン)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
監督代行
狩野倫久