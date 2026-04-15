開催：2026.4.15

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 4 - 5 [ナショナルズ]

MLBの試合が15日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。

1回表、3番 ブレイディ・ハウス 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PIT 0-1 WSH、4番 デーレン・リレ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PIT 0-2 WSH、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PIT 0-3 WSH

1回裏、2番 ブランドン・ロー 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 1-3 WSH

3回表、5番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 PIT 1-4 WSH

4回表、2番 ルイス・ガルシア 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PIT 1-5 WSH

4回裏、5番 マルセル・オズナ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 2-5 WSH、6番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 3-5 WSH

5回裏、9番 ジョーイ・バート 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 4-5 WSH

試合は4対5でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのミッチェル・パーカーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで1勝1敗0S。ナショナルズのバーランドにセーブがつき、0勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 11:12:17 更新