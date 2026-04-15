開催：2026.4.15

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 6 - 0 [Rソックス]

MLBの試合が15日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとRソックスが対戦した。

ツインズの先発投手はミック・エイベル、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。

1回裏、3番 ルーク・キーシャル 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 1-0 BOS

3回裏、1番 バイロン・バクストン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 2-0 BOS

4回裏、8番 ブルックス・リー 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 3-0 BOS、2番 トレバー・ラーナック 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 5-0 BOS

6回裏、1番 バイロン・バクストン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 6-0 BOS

試合は6対0でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのミック・エイベルで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はRソックスのソニー・グレイで、ここまで2勝1敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、2安打、0打点、打率は.304となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 11:20:14 更新