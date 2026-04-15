BTS Vがクールなダンスシーンから“歯磨き＆寝顔”まで公開！プライベート感溢れる姿に「自宅ルームツアーみたい」「最高にかわいい」と歓喜の声

【動画】BTS V、かわいすぎる退勤動画／Vのユーモアとかわいさ満載のTikTok投稿（4本）

BTSのV（ヴィ）が自身のTikTokを更新。退勤の様子からおうち時間までを収めた、癒し効果満点のキュートな動画を公開し、ファンを喜ばせている。

■BTS Vの退勤～シャワーシーン＆眠る姿まで！ J-HOPEも特別出演

動画では、「Hooligan」のBGMに合わせ、Vが同曲のMVで着用していたレザーのオールブラック衣装で登場。クールなダンスを披露したかと思えば、「hahaha」という曲中の笑い声に合わせて、腕を揺らしスキップするなど可愛らしい動きで楽屋へ向かうV。J-HOPEと並ぶ姿や、ソファの上で横たわりジタバタする無邪気な様子も収められている。

さらに、車での退勤シーンから私服姿で自宅に戻ってからの歯磨きにシャワー、そして寝顔まで、オンからオフへと移り変わる、“仕事終わりのVの一日”をのぞき見しているかのような構成に。

ラストは椅子に腰掛けてひと息つく場面。カメラが近づくと見せるお茶目な表情まで、Vらしいユーモアとかわいらしさが詰まっている。

曲にシンクロしたテンポの良い編集も印象的で、思わず繰り返し見たくなる36秒の動画だ。

また、Vはこれまでのアカウント名「@tete_kimv」から「@tete」に変更したことも話題に。

SNSでは「天才TikTokerすぎる」「かっこいい動画かと思いきや最高にかわいい」「ファンの欲しいもの分かりすぎてる」「後半、テテの自宅ルームツアーみたいで最高」「退勤を撮影してくれるアイドル愛しすぎる」「編集グク？」「最後“ha”と“歯”かけてる？」など、熱い反応が寄せられている。

■BTS VのユーモアとかわいさあふれるTikTok投稿