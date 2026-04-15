King Gnu書き下ろしTVアニメ『呪術廻戦』死滅回游 前編OPテーマ「AIZO」がストリーミング累計1億回再生突破

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King Gnu「AIZO」が、King Gnuとして17作目のストリーミング累計再生回数1億回を突破した。（2026年4月20日付 オリコン調べ）

■息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン「AIZO」

2026年1月9日より配信がスタートした「AIZO」は、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」オープニングテーマとしてKing Gnuが書き下ろした、息つく暇もないほど目まぐるしい展開の最新型ロックチューン。現在までで各種音楽チャートで合計83冠を達成、そしてビルボードジャパンが発表する”Japan Songs（国／地域別チャート）”でも、現在ローンチしている全13ヵ国（韓国・シンガポール・インド・フランス・イギリス・ブラジル・南アフリカ・タイ・アメリカ・台湾・ドイツ・インドネシア・マレーシア）のチャートにてトップ10入り、フランス・イギリス・アメリカではトップとなり、国内外からの人気を集める注目曲となっている。

さらに、3月30日には『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』東京・有明アリーナ公演で披露した「AIZO」ライブ映像も公開されている。

なお「AIZO」は、2月11日に全3形態でのCD発売となっており、【期間生産限定盤】は『呪術廻戦』原作者 芥見下々氏描き下ろしイラスト12インチLPサイズスペシャルパッケージ、【初回生産限定盤】には「KING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION」のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱された豪華な仕様となっている。

■【動画】「AIZO」MV

■【動画】King Gnu - AIZO (King Gnu CEN+RAL Tour 2026 at TOKYO ARIAKE ARENA)

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

SINGLE「AIZO」

■関連リンク

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/