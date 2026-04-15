15日前引けの日経平均株価は続伸。前日比285.45円（0.49％）高の5万8162.84円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1055、値下がりは465、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を228.08円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が96.54円、東エレク <8035>が31.18円、ベイカレント <6532>が23.47円、太陽誘電 <6976>が17.00円と続いた。



マイナス寄与度は50.69円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、フジクラ <5803>が45.66円、キオクシア <285A>が45.52円、イビデン <4062>が41.3円、三菱商 <8058>が18.2円と並んだ。



業種別では33業種中20業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、情報・通信、精密機器、銀行が続いた。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、卸売が並んだ。



株探ニュース