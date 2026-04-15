15日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比16.3％減の2331億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.3％減の1820億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> など33銘柄が新高値。ＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が8.00％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が5.20％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.73％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.51％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が3.94％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.07％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.30％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.82％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.46％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.05％安と大幅に下落した。



日経平均株価が285円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1115億200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1389億円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が167億100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が163億9700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が114億9900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が104億600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が62億7100万円の売買代金となった。



株探ニュース