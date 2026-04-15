投資家テスタ、現在の含み損益を発表「買い値から−25％の模様」
専業投資家のテスタが14日、自身のXを更新し、長期で“ほったらかし”保有している口座内の銘柄を発表した。
買値からマイナス25％…ケタ違いの爆損！気になる投資家テスタの保有株
定期的に株取引の状況をしているテスタは今回、「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その13 任天堂が年初来安値で買い値から−25％の模様 アメリカ株11銘柄の中でもアメリカンエアラインズとナイキとかはもう8年くらい持ってるのに未だに買い値から−50％とかだし」と一部銘柄は含み損を報告。
続けて「まぁ全部当てるのなんて無理なので トータルで増えてればよし作戦なのでこの辺は仕方無しだけど〜」と伝えた。また、同口座内の保有銘柄を損益とともに紹介した。
■テスタの公式Xより（含み損益）
任天堂：−25,327,000
BTC：−11,754,664
アメリカ株：＋408,169,832
金ETF：＋159,817,000
井村ファンド：＋141,360,000
オルカン：＋57,629,856
S＆P500：＋47,201,149
Ｔｏｐｉｘ：＋11,333,600
買値からマイナス25％…ケタ違いの爆損！気になる投資家テスタの保有株
定期的に株取引の状況をしているテスタは今回、「スーパー長期ほったらかし口座 定期的観察その13 任天堂が年初来安値で買い値から−25％の模様 アメリカ株11銘柄の中でもアメリカンエアラインズとナイキとかはもう8年くらい持ってるのに未だに買い値から−50％とかだし」と一部銘柄は含み損を報告。
■テスタの公式Xより（含み損益）
任天堂：−25,327,000
BTC：−11,754,664
アメリカ株：＋408,169,832
金ETF：＋159,817,000
井村ファンド：＋141,360,000
オルカン：＋57,629,856
S＆P500：＋47,201,149
Ｔｏｐｉｘ：＋11,333,600