葛飾北斎を題材にした舞台芸術作品「Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ ＨＯＫＵＳＡＩ」日本凱旋（がいせん）公演が東京・浅草公会堂で行われる１８日を今週末に控え、ノンバーバルで北斎役を演じるパフォーミングアーティストのサカクラカツミが「想像を超えた仕上がりぶり」という直前リハーサルの様子を明かし、現在の心境などを語った。

セリフなし、体の動きと映像だけで表現する注目の舞台は、２０２３年にイタリアのボローニャでの初公演など世界７か国の芸術祭での公演を経て、北斎の命日に日本で初めてお披露目される。キービジュアルのポスターなどで険しい表情が印象的なサカクラは「めちゃくちゃ怖がられるけど、基本的には笑顔が多いんですよ。みんなも陽気で、もうベストチームです」。北斎の妻を元宝塚の男役スター・沙央くらま、北斎の三女、応為ことお栄はコンテンポラリーダンサー・加藤花鈴が務め、息ぴったりの調整は最終段階に入った。

「舞台上はやっぱり北斎はニコリともしない。クスって笑えるシーンはあっても北斎にはない。でも、リハ中は結構、笑ってばかりいます」とサカクラ。和やかなムードでも集中力は半端ない。「不思議なことに、気づいたら終わっている。これ、話を盛ってないですよ。ふと（北斎が）降りてくるというか」。まさにサカクラに北斎が憑依（ひょうい）するような瞬間が舞台の見どころにもなる。

北斎の半生をライブパフォーマンスで描き、最新鋭のデジタルプロジェクションを融合した新感覚の舞台は、サカクラが脚本、構成、演出の全てを担当。「舞台は奥深い３Ｄがいいって思われていますが、あえてところどころ２Ｄのように、浮世絵のようにペタリとした奥行き感のない絵を見せることで、見ている人が浮世絵の中に入ったような感じになれば」。さらに熱く言葉をつないだ。

「踊り、歌、和楽器演奏、たくさん見どころがありますが、北斎が２００年前に絵の中に入れ込んだメッセージというものがある。それを私がいったん受け取って、皆さんに見せることができれば。大事なものとは何なのか。北斎からのメッセージを受け取って帰っていただきたいですね」

「Ｔｈｅ Ｌｉｆｅ ｏｆ ＨＯＫＵＳＡＩ」の日本凱旋公演は１８日（土）の１日限りで、１５時３０分開演と１８時開演の２公演のみで、昼公演はほぼ完売。残りわずかの夜公演ではデジタルプロジェクションを使って北斎の代表作「神奈川沖浪裏」の前で出演者全員がパフォーマンス。客席から自由に撮影できるプレミアムカーテンコールの特別演出がある。