ライブアイドル界隈の中でも新進気鋭ながらこれまでの活動の中で、既に海外でのライブ経験や海外も含めた主催企画＜IDOL KINGDOM＞などを次々に成功させ、＜TOKYO IDOL FESTIVAL 2025 supported by にしたんクリニック＞等のアイドルイベントや、＜FREEDOM NAGOYA 2025＞等のロックフェスにも積極的に参加。早くもメジャーデビューを果たす6人組アイドルグループ「Maison de Queen」が現体制一周年を迎えた4月14日(火)川崎CLUB CITTA’でのバンドスタイルでのワンマンライブを行った。

ライブの中で、バンダイナムコミュージックライブのレーベル「MoooD Records」よりメジャー1stEPを7月15日(水)にリリースすることを発表。その中からデビュー曲「scenario」が初披露され、4月15日(水)から配信スタートすることを発表した。

「scenario」は、Maison de Queenの世界観である“革命”と“物語の始まり”を象徴する疾走感あふれるロックアンセム。重厚なギターサウンドと力強いビートに乗せて、メンバーのユニゾンボーカルがドラマチックに展開し、グループの持つライブパフォーマンスの熱量をそのまま音源に落とし込んだ楽曲となっている。

歌詞では、不安や葛藤を抱えながらも未来を切り拓いていく決意を描き、「これが僕らのシナリオ」というフレーズが象徴するように、自分たちの物語を自ら描いていく強い意志が表現されている。

また、同時に公開された「scenario」のジャケット写真は、鉄道好きで知られるメンバーのぁぃぁぃがきっかけとなり、神奈川県、JR東海の協力により、リニア中央新幹線建設用の巨大なシールドマシンとの共演が実現。未来を切り拓く決意を表現するMaison de Queenと、未来の交通ネットワークシステムを作るための掘削機との共演は、お互いの輝く未来を祝うかのような威風堂々とした貫禄と、今回の楽曲が持つインダストリアルなロックサウンドをさらに盛り上げる。「建設現場」での撮影ということもあり、Maison de Queen仕様のヘルメットを着用しているメンバーの鉄道愛が溢れる作品となった。

結成からとてつもないスピードで日本だけでなく海外まで活動範囲を広げ、そのサウンドとパフォーマンスで世界を席巻していく期待感を感じずにはいられないMaison de Queenから目が離せない。

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◾︎ぁぃぁぃコメント

クールでありつつ気分が高揚するような世界観で今まで貫いてきた”メゾクイ感”が存分に詰まっていると思います。これからこの楽曲と共に未来を切り開き突き進んでいく私たちにとって巨大なシールドマシンと撮影させていただけたことは本当に幸運であり感謝の気持ちでいっぱいです。scenarioを通じて世界中のみなさんにもっと沢山のエネルギーを届けていけるよう日々進化していきたいです！

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◆Maison de Queen オフィシャルサイト