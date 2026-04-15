東京都・東大和市は、２０２５年１０月１日で市制施行５５年目を迎えた。５年後の市制施行６０周年に向けた事業として、市役所の窓に子どもたちと絵を描く「ガラスアートプロジェクト」がスタート。描いた絵は「タイムカプセル」のように、市制施行６０周年の際に、自分やまちを振り返るきっかけになればと企画した。

市役所ロビーの大きい窓（幅７メートル×高さ１．８メートル）に何を描くか決めるところから、子どもたちと一緒に考案した。まず、ガラスアートのテーマを市公式ＬＩＮＥアカウントにおけるアンケートで募集し、「５年後も残したい東大和市の好きなもの」に決定。次に、２０２５年１１月３日に実施した東大和市産業まつりにおけるワークショップでは、具体的な絵のモチーフを集めるために、子どもたちに実際に窓ガラスに貼ったフィルムの上にテーマに沿った絵を自由に描いてもらった。

東大和市のシンボルであり、日本一美しいと言われる多摩湖（村山貯水池）の取水塔や、東大和市観光キャラクター「うまべぇ」、近所の公園など、多く出た意見を寄せ集めて、デザイン画が決定した。

今年３月２０日、２１日、２２日に、東大和市役所１階市民ロビーにおいて、全員で一つのガラスアートを作るワークショップを実施。未就学児は市の花「つつじ」に見立てた手形スタンプを押し、小学生以上は絵の具を混ぜて色を塗った。また、約２００人の子どもたち全員が、自身のイニシャルと年齢を作品に書き、ガラスアートの制作に参加した証を残した。市役所を訪れるたびに、作品に残した手形と手の大きさを比べることができるほか、身長計の前で写真を撮るなどして、自身の成長を喜べる場所が誕生した。