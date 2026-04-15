◆米大リーグ ツインズ６―０レッドソックス（１４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

レッドソックスの吉田正尚外野手が、敵地のツインズ戦に「３番・ＤＨ」で４試合ぶりの先発出場し４打数２安打。出場４試合連続安打で打率は３割４厘とした。

最近６試合中５度欠場と出番が少なかった吉田だったが、第１打席で右腕エイベルのチェンジアップを右前にはじき返すと、６回の第３打席では外角直球を左翼にライナーで運んだ。ただし、試合は６安打散発で完封負けし、借金は再び５となった。

吉田はＷＢＣで日本代表として２本塁打を放つなど、全５試合に４番で出場して１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と侍ジャパンで存在感を示していた。レッドソックスでは開幕から１６打席ノーヒットだったものの、現地５日のパドレス戦で初安打から３安打固め打ちで３打点の活躍しており、９四死球で５割の出塁率をキープしている。

デュラン、ラファエラ、アブレイユ、アンソニーとそろっている外野＆ＤＨの４つのポジションに食い込むために、出塁率の高さを評価して欲しいところだ。